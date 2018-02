Afeganistão sofre dificuldades para obter ajuda financeira A instabilidade no Afeganistão, evidenciada pelo assassinato do vice-presidente Abdul Qadir na semana passada, começa a prejudicar o envio de ajuda financeira para a reconstrução do país. A informação é dos próprios representantes de Cabul, que hoje fazem uma reunião de emergência em Genebra para pedir que os países desenvolvidos cumpram o que prometeram e forneçam ajuda financeira ao país. O problema é que a maioria dos doadores está hesitando em enviar recursos para um governo com um apoio frágil e que sofre constantes ameaças por parte de outros grupos dentro do próprio país. Mas para o governo afegão, caso novos recursos não entrem no país, a falta de segurança pode aumentar ainda mais, ameaçando a permanência dos atuais dirigentes. "Foram prometidos US$ 1,8 bilhão para reconstruir o Afeganistão, mas até agora nem metade desse dinheiro chegou à Cabul", afirmou à Agência Estado o embaixador do Afeganistão na ONU, Shamsuzaqir Kazemi. Segundo ele, o governo afegão também pediu ao G-8 - grupo dos 8 países mais ricos do mundo - para apoiar a reconstrução do País. "Estamos tendo muitas dificuldades para conseguir recursos", disse o diplomata. Outro problema, de acordo com Kazemi, é que os refugiados que saíram do Afeganistão durante os conflitos estão voltando e a demanda por serviços de saúde, educação e alimentos cresce a cada dia. "Desde o estabelecimento do novo governo em Cabul, mais de um milhão de refugiados que haviam ido para o Irã e Paquistão já voltaram ao país", afirmou o embaixador, lembrando que o número de pessoas que deixa o campo em direção às cidades também cresce. Somente a população de Cabul passou de 1,2 milhão de habitantes em janeiro para 2,3 milhões em junho. "Essa população não conta com serviços de água encanada e muitos sequer tem onde morar", relatou uma funcionária da ONU que acaba de retornar da capital afegã. A crise chega a comprometer o envio de alimentos para os afegãos. Atualmente, a ONU está com um déficit de mais de 175 mil toneladas de alimentos, que custaria US$ 102 milhões para estar à disposição da população. O resultado da falta de recursos tem sido o fim de vários projetos de ajuda alimentar no Afeganistão. Ópio A falta de recursos no Afeganistão está fazendo com que o cultivo de ópio aumente de forma expressiva nos últimos meses. Segundo a ONU, o país fornece 75% de todo o consumo mundial e arrecada mais de US$ 25 bilhões por ano com o produto, muito mais que a ajuda financeira dada pelos países desenvolvidos.