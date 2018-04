Afeganistão tem mais um dia de protesto contra os EUA Afegãos furiosos tomaram as ruas pelo quarto dia consecutivo nesta sexta-feira, enquanto as forças de segurança em Cabul dispararam para o alto para interromper a marcha de centenas de pessoas em direção a um quartel da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan). Pelo menos um manifestante foi baleado no quadril, enquanto os manifestantes gritavam "morte à América" por causa da queima de exemplares do Alcorão na base aérea de Bagram, comandada pelos EUA, após protestos que deixaram 15 mortos desde a terça-feira.