Afeganistão tem mais um dia de protestos com violência Militantes escondidos entre manifestantes atiraram contra policiais em protesto realizado em Kabul, no Afeganistão, transformando as ruas da cidade em um campo de batalha. Os afegãos protestavam contra as forças da Organização do Tratado do Atlântico Norte (Otan) no país pela morte de quatro homens na última quarta-feira. O administrador chefe do distrito, Yasouf Saraji Andar, disse que a polícia também atirou para se defender. Duas pessoas ficaram feridas.