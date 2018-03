Afeganistão tenta diminuir produção de ópio O Afeganistão destruiu mais de 10.000 hectares de plantações de papoulas num esforço para combater a produção de narcóticos, anunciou hoje a máxima autoridade antidrogas afegã. O anúncio se segue a denúncias sobre a retomada da produção descontrolada desde a queda do governo de linha dura do regime do Taleban em 2001. No ano passado, estima-se que tenham sido colhidas no Afeganistão mais de 3.000 toneladas de ópio, tornando o país o maior produtor da droga, que pode ser processada como heroína. O Taleban impôs uma proscrição da produção de ópio que alcançou amplo sucesso. O presidente afegão, Hamid Karzai, ordenou a recente campanha de erradicação como parte da "luta contra o terrorismo e a criação de segurança e estabilidade", disse Mirwais Yasini, diretor-geral da Diretoria Antinarcóticos.