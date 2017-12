Afeganistão volta a impulsionar produção de ópio A produção mundial de ópio está aumentando, impulsionada por um forte aumento da produção de ópio no Afeganistão, informa a ONU, em relatório divulgado em Moscou. A Rússia é uma dos principais rotas utilizadas por traficantes para que o ópio e a heroína produzidos em solo afegão cheguem ao mercado ocidental. A produção de ópio diminuiu em Mianmá e Laos, revelou o Relatório Anual sobre Drogas de 2004. Entretanto, somente o aumento da produção no Afeganistão bastou para que o mercado mundial do entorpecente continuasse abastecido. O Afeganistão foi responsável por três quartos do fornecimento ilegal de ópio para o restante do mundo. O país também sustentou o aumento da produção no mundo em 2002 e 2003, depois da queda do regime fundamentalista islâmico Taleban. A maior parte do ópio produzido pelo Afeganistão chega ao Ocidente via Tadjiquistão e Rússia. Antonio Maria Costa, diretor-executivo da Agência da ONU de Combate às Drogas e ao Crime Organizado, disse em Moscou que os planos de retirar soldados russos da fronteira entre Afeganistão e Tadjiquistão são "preocupantes", escreveu a agência de notícias Interfax. "Nós acreditamos que a produção afegã de ópio aumentará ainda mais no próximo ano", comentou Sandeep Chawla, da Agência da ONU de Combate às Drogas e ao Crime Organizado, em entrevista coletiva concedida em Viena, Áustria.