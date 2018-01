Afegão diz que Bin Laden foi visto "vivo e saudável" O chefe da inteligência militar afegã, Hazrat Uddin, disse ter recebido "informações confiáveis" que o líder terrorista Osama bin Laden e seu segundo em comando, Ayman al Zawahiri, foram vistos no Paquistão, publicou a revista Newsweek. A fonte disse que Bin Laden cortou a barba e aparentava estar saudável, revelou Uddin à revista. Um segundo comandante afegão, Kamal Khan Zadran, disse acreditar que os homens de Bin Laden estão tentando manter seu líder a salvo no Paquistão. "A rede local da Al-Qaeda está ativa", disse. "Eles estão trabalhando em seus planos." Enquanto surgem falsas informações sobre Bin Laden todos os dias e não há provas sólidas de que ele ainda esteja vivo, muitos especialistas em terrorismo acham que Uddin está no caminho certo. Tanto Uddin como Zadran estão na cidade afegã de Khost, perto da fronteira noroeste com o Paquistão. "Ele (Bin Laden) é uma espécie de Elvis (Presley)", disse o coronel Wayland Parker, oficial de ligação entre o Exército do EUA, a força de coalizão e a força de segurança em Cabul, liderada pela Grã-Bretanha. "Ele está aqui, ele está lá, está morto, está vivo. A última vez que estávamos certos de onde ele estava foi em Tora Bora. Depois disso, ele sumiu do radar." Funcionários americanos e paquistaneses suspeitam que Bin Laden e seus homens possam estar na área tribal afegã de Vaziristão, onde o antigo regime taleban tinha grande apoio.