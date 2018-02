Afegãos acusam Otan por morte de 5 civis

Segundo a versão da Otan, uma força conjunta da aliança e do Afeganistão matou diversos rebeldes em um ataque a um "galpão" onde posteriormente foram encontrados os corpos de dois homens e duas mulheres amarradas e amordaçadas. Já os familiares das vítimas acusam soldados dos Estados Unidos de terem matado civis inocentes no incidente ocorrido na noite de ontem nas proximidades de Gardez, capital da província afegã de Paktia.

O general Azizudin Wardak, comandante da polícia local, disse que as cinco vítimas - dois homens e três mulheres - foram mortas na noite de quinta-feira, quando participavam de uma festa. Um dos homens trabalhava para a polícia e o outro atuava no gabinete da promotoria, assegurou. "Quem os matou? Nós ainda não sabemos", disse o general antes de informar sobre a abertura do inquérito.

As mortes de civis em operações militares encabeçadas pela Otan no Afeganistão têm causado bastante atrito com as autoridades afegãs nos últimos anos, o que levou comandantes americanos a darem ordens estritas para que uso da força fosse limitado em situações nas quais houvesse civis em risco.

Por sua vez, o presidente do Afeganistão, Hamid Karzai, vinha pedindo à Otan que parasse com ataques noturnos a residências por considerar tais ações uma ofensa à cultura afegã, tornando a população arisca ao governo e a seus aliados.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

O Ministério de Interior do Afeganistão enviou hoje uma equipe de investigadores a Paktia para apurar o incidente, num indicativo da preocupação nos altos escalões do governo com mais um caso no qual acredita-se que tenham sido mortos civis, e não rebeldes. A Otan prometeu "cooperar plenamente com a investigação conjunta", disse o general de brigada Eric Tremblay, porta-voz das forças estrangeiras.

Nota da Otan

Por meio de nota, a Otan informou ter realizado uma operação na noite de ontem em Gardez depois do recebimento de informações sobre atividade militante em um galpão no povoado de Khatabeh. Segundo a nota, "diversos insurgentes se envolveram num tiroteio e foram mortos".

O documento não especificava quantos supostos rebeldes teriam participado do confronto. A seguir, prossegue a Otan, "um grande grupo de homens, mulheres e crianças" deixou o local e foi detido pelas forças de segurança.

Um primeiro comunicado anunciava a "terrível descoberta" dos corpos de três mulheres amarradas e amordaçadas escondidos em uma sala adjacente. Horas depois, a Otan divulgou uma segunda nota na qual, sem explicar a discrepância, afirmava ter encontrado os corpos de duas mulheres amordaçadas e amarradas e os cadáveres de dois homens. Ainda segundo a Otan, oito homens foram detidos para interrogatório.

Enquanto a aliança assegura que os homens mortos eram rebeldes, familiares das vítimas acusam as forças americanas de serem as responsáveis pelas cinco mortes.

Um homem que identificou-se como Hamidullah disse à agência de notícias Associated Press que estava na casa junto com mais de 20 pessoas para celebrar o nascimento de um filho quando o imóvel foi cercado por "forças especiais americanas".

Quando um convidado foi ao quintal perguntar o motivo do cerco, os soldados abriram fogo, relatou Hamidullah em conversa por telefone com a AP. "Daoud estava indo lá fora perguntar o que se passava e atiraram nele", disse.

A seguir, os soldados mataram um segundo homem e obrigaram os demais a sair para o quintal e se ajoelharem com as mãos atrás da cabeça, prosseguiu Hamidullah antes de irromper em lágrimas e interromper o relato.