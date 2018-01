Afegãos começam a discutir nova constituição Quinhentos delegados afegãos iniciaram hoje em Cabul uma histórica reunião para debater uma constituição para o Afeganistão, após 24 anos de guerra. O presidente interino afegão, Hamid Karzai, exortou hoje os membros da Loya Jirga a sancionarem a nova Constituição, que levará o país a suas primeiras eleições, dois anos após a deposição, pelos EUA, do regime integrista islâmico Taleban. A reunião, que deve durar entre dez dias e três semanas, ocorre em meio a fortes medidas de segurança após as ameaças do Taleban.