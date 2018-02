Afegãos começam a expressar irritação com tropas americanas Antes vendo os americanos como libertadores, um número cada vez maior de afegãos começam a questionar o papel dos militares dos EUA no país, questionando se a guerra contra a Al-Qaeda e o Taleban não está cobrando um preço muito alto da população civil. O sentimento vem mudando nas ruas de Cabul após a morte de civis, sendo o caso mais recente o ataque aéreo dos EUA de segunda-feira que, segundo autoridades afegãs, matou 40 pessoas e feriu 100 na província de Uruzgan. Entre os mortos estavam participantes de uma festa de casamento. "Consideramos os americanos nossos libertadores, mas depois disso, ele podem em breve se tornar ocupantes", disse Jabbar numa pequena mercearia na movimentada rua Qalai-e-Fatulluh Khan. "Eles deveriam estar aqui para trazer a paz, não a morte". Os militares americanos afirmam que um bombardeiro AC-130 pode ter sido responsável pelas mortes de civis na segunda-feira num aglomerado de vilas em Uruzgan depois que de os pilotos terem relatado que estavam sendo atacados do solo. "Os americanos cometeram erros demais aqui, e não podemos aceitar que o ataque a uma festa de casamento tenha sido apenas mais um", disse Raz Mohammed, 40 anos, que foi fazer compras na mercearia de Jabbar. "Eles deveriam acertar suas miras, ou apenas juntar tudo e ir embora", opinou Mohammed. "Lutamos contra os russos na década de 80, vamos lutar contra os americanos se for preciso". Tal sentimento era raro depois da queda do Taleban e de sua partida da capital em novembro. Muitos afegãos pediam uma maior presença dos EUA no país, temendo que sem tropas estrangeiras seus líderes voltariam a recorrer a matança generalizada. Mas isso mudou. A irritação está crescendo. Afegãos vêem uma série de erros em ataques aéreos como evidência de que os EUA não estão preocupados com a vida dos afegãos. "No caso de um novo incidente do tipo, os afegãos podem começar a ficar verdadeiramente hostis em relação aos americanos", disse Hakim, um estudante de direito. "E isto não é um bom sinal para a paz neste país". Consciente de tal sentimento, o presidente afegão, Hamid Karzai, exortou os EUA na terça-feira a tomarem "todas as medidas necessárias" para evitar novas vítimas civis. Alguns afegãos acreditam que Karzai deve tanto de seu poder a seus patronos americanos que teme irritar a administração dos EUA. "Que ´todas medidas necessárias´ são essas?" perguntou Safiqulluh, um vendedor de jóias. "Deveríamos ter dito aos americanos: ´Se isso ocorrer novamente, saiam de nosso país´. Os americanos nem disseram ´lamentamos´ o que aconteceu. Provavelmente, em breve eles vão dizer que foram afegãos que mataram mulheres e crianças numa festa de casamento". Entretanto, é claro que os militares americanos são sensíveis aos riscos de se alienar os afegãos. Porta-vozes dos EUA rapidamente expressaram pesar pela perda de vidas civis, e o tenente-general Dan K. McNeill, comandante das forças dos EUA no Afeganistão, disse que "não faz parte dos parâmetros desta coalizão atacar inocentes".