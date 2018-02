Afegãos querem controlar ação dos EUA no país Numa medida que poderia complicar os esforços dos Estados Unidos para se movimentarem livremente na região sul do Afeganistão, seis governadores vão exigir que os EUA solicitem permissão antes de lançar operações militares na região, depois que um ataque aéreo dos EUA, neste mês, matou 48 civis. Gul Agha, governador da província de Kandahar, afirmou que os governadores também estabeleceriam uma força de envio rápido de 500 homens, para caçar os fugitivos da Al-Qaeda e do Taleban na região sul, e que formariam outra força de 3 mil homens para vigiar partes da fronteira com o Irã e o Paquistão. Agha afirmou que informaria o presidente dos EUA, George W. Bush, da exigência de aprovação prévia das operações de combate, quando visitar Washington na próxima semana. Ele afirmou que os governadores das províncias de Kandahar, Uruzgan, Helmand, Farah, Zabul e Nimroz estabeleceriam uma comissão para supervisionar as novas forças armadas e analisar os planos de operações submetidos pelos norte-americanos. "Já resolvemos o problema", afirmou Agha. "Futuramente, os norte-americanos não poderão levar suas operações adiante sem a aprovação do conselho. Também precisarão levar forças afegãs com eles." Em Tampa, sede na Flórida dos comandantes militares norte-americanos responsáveis pela guerra, o porta-voz, major Ralph Mills, disse que os Estados Unidos vão continuar sua cooperação com o governo afegão, mas estipulou um limite em relação à idéia de que os afegãos serão autorizados a controlar as operações. "Temos atuado em coordenação com o governo afegão e vamos continuar a fazê-lo, isto não muda realmente nada", declarou Mills, do Comando Central dos EUA. "Vamos continuar a fazer o que podemos coordenar, no entanto se for uma situação de perigo iminente, continuaremos a fazer o acreditamos seja correto e a levar adiante as ações apropriadas." Complexo militar Um complexo militar das forças especiais dos EUA foi atacado por granadas e por disparos de armamentos leves, perto da cidade onde um ataque aéreo dos EUA matou civis numa festa de casamento, afirmaram hoje as autoridades norte-americanas. Não houve feridos no ataque, que ocorreu no final da noite de quinta-feira, perto de Tarin Kot, capital da província de Uruzgan, afirmou o porta-voz do Exército dos EUA, coronel Roger King. Soldados afegãos que trabalhavam ao lado das forças especiais responderam ao fogo depois do breve ataque, acrescentou King.