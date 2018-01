Afegãos se preparam para votar Cerca de 90% da população apta a votar no Afeganistão, incluindo mulheres e minorias étnicas, já se registrou para a primeira eleição direta do país, segundo informações da ONU. Apenas algumas regiões do sul do país podem ficar de fora das eleições devido aos ataques constantes que ainda são travados entre rebeldes e militares dos EUA. Cerca de 8,7 milhões de pessoas já retiraram seus títulos de eleitor para o pleito de 9 de outubro. "A participação é impressionante", disse o porta-voz da ONU, David Singh. "Havia muito ceticismo em relação a esse processo no começo, mas as metas foram tingidas." O principal candidato para a presidência do Afeganistão, o atual mandatário Hamid Karzai, deve vencer outros 22 candidatos e ganhar mais cinco anos de mandato.