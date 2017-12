Afegãos temem manipulação dos EUA em escolha de novo líder Quando os oponentes de Hamid Karzai desistiram de disputar esta semana a chefia do Estado na loya jirga, muitos afegãos apontaram o fato como um sinal da forte interferência dos EUA no que supostamente seria um processo de seleção totalmente afegão. "Parece que tudo já foi decidido. Mas, não precisamos de ninguém para decidir por nós", reclamou hoje o delegado Asella Wardak. "Já tivemos suficiente interferência estrangeira em nosso país". O secretário de Estado Colin Powell tem negado que os Estados Unidos estejam manipulando a loya jirga - o grande conselho instalado para apontar um novo governo transitório. Powell disse na terça-feira em Washington que o papel americano estava limitado a criar as condições sob as quais os 1.550 delegados afegãos possam "encontrar a forma de seguirem para o futuro de acordo com suas tradições e seus processos". Entretanto, Sam Zarifi, do Human Rights Watch, baseado em Nova York, acusou a administração Bush de "descarada" interferência na loya jirga, que tem sido propagandeada como o nascimento da democracia afegã. A controvérsia sobre o papel dos EUA na loya jirga emergiu na segunda-feira devido a esforços de Washigton para resolver uma guerra pelo poder entre tajiques étnicos da antiga Aliança do Norte e seguidores pashtuns do antigo monarca, Mohammad Zaher Shah. Apesar de o ex-rei ter indicado por meses que não queria restaurar a monarquia, crescia entre os delegados um apoio a ele, por considerarem que Zaher Shah é a única figura capaz de unificar o fracionado país depois de 23 anos de guerra. Entretanto, delegados tajiques étnicos do Vale de Panjshir, ao norte de Cabul, há muito se opõem a qualquer papel para o idoso ex-monarca. Os panjshiris, que lideravam a Aliança do Norte e mantêm importantes posições no governo interino, suspeitavam que assessores próximos de Zaher Shah tentariam instalá-lo como chefe de Estado. Os temores aumentaram quando Sadda Wali, o ex-genro do rei, disse num comunicado no fim de semana que Zaher Shah iria aceitar qualquer papel que fosse atribuído a ele pela loya jirga. Segundo uma autoridade européia, que pediu para não ser identificada, o ministro da Defesa Mohammed Fahim, um tajique étnico, advertiu Karzai no domingo de que os delegados de sua facção se retirariam da loya jirga caso não houvesse a garantia de que o ex-rei não buscaria um posto político. Ele também ameaçou colocar suas tropas em alerta. Com uma grande crise sendo formada, a sessão de abertura da loya jirga foi postergada por um dia, enquanto eram promovidas reuniões para se resolver o conflito. Na tarde de segunda-feira, o enviado especial dos EUA, Zalmay Khalilzad, disse que o ex-monarca não queria ter qualquer papel no novo governo e iria fazer tal anúncio num comunicado. Horas depois, Khalilzad sentava-se com Zaher Shah, com Karzai e com o chanceler afegão, Abdullah Abdullah, enquanto um assessor do ex-monarca lia um comunicado descartando qualquer papel no novo governo para ele. No dia seguinte, o chefe da Aliança do Norte, Burnahuddin Rabbani, também saiu da disputa pela chefia do Estado, deixando Karzai como o único grande candidato. Os Estados Unidos há muito apóiam Karzai, um pashtun urbano fluente em inglês cujos parentes vivem na região de Washington. Antes de Rabbani sair da disputa, Khalilzad apareceu na loya jirga na noite de segunda-feira quando, segundo autoridades internacionais, pressionou delegados para apoiar Karzai. Khalilzad admitiu ter visitado o local mas afirmou ter sido cercado por delegados que pediam sua opinião. Ele também negou ter pressionado Zhaer Shah a fazer o comunicado. Outras autoridades ocidentais em Cabul afirmaram que os Estados Unidos têm um interesse especial em ver a loya jirga aprovar um governo a seu gosto devido à caça dos fugitivos do Taleban e Al-Qaeda. Os EUA foram fortemente criticados por terem apoiado combatentes muçulmanos em sua guerra contra os invasores soviéticos na década de 80, e depois terem perdido o interesse no país após a retirada das tropas de Moscou em 1989. Muitos daqueles homens participam agora na loya jirga. Os afegãos têm uma longa história de rejeitar qualquer coisa que cheire a dominação estrangeira. Um governo visto como imposto pelos EUA poderia ter dificuldade em ganhar ampla aceitação. "Nossos amigos americanos e aliados têm duas agendas ao mesmo tempo", disse Klaus-Peter Klaiber, o representante da União Européia. "E isso é muito difícil de realizar". O ministro das Finanças Amim Arsala afirmou temer que acordos de bastidores retirem dos delegados a chance de fazerem suas próprias escolhas para o governo transitório. Seema Samar, a ministra dos Assuntos Femininos, considerou que a loya jirga irá apenas referendar decisões já tomadas. "Mas os americanos não conhecem bem a sociedade afegã", advertiu Aqmal, cuja filha é uma delegada da loya jirga. "Eles estão apoiando os grupos que têm armas, mas eles podem se transformar mais tarde num problema para eles". Entretanto, nas ruas de Cabul, algumas pessoas consideraram que a pressão estrangeira não é de todo má, devido à recente história do país. "Algumas vezes, se nossos líderes ficarem sozinhos, eles vão lutar entre si e nada será feito", avaliou Yar Mohammed. "Essa pressão força eles a se unirem. Os Estados Unidos são bons". Incidentes Tropas de paz alemãs, policiais afegãos e guarda-costas particulares envolveram-se hoje em um desagradável desentendimento durante o segundo dia de reunião da Loya Jirga. Segundo testemunhas, os soldados alemães, da Força Internacional de Segurança e Assistência (Isaf), enfrentaram-se primeiro com os seguranças de um importante delegado da assembléia, Ahmad Wali Massood (irmão do falecido comandante Ahmed Sha Massood), que se recusaram a ser desarmados. A polícia e funcionários afegãos de segurança intervieram cercando as tropas alemãs, apontando suas armas contra elas e iniciando uma breve briga. Nenhum tiro foi disparado, mas alguns dos seguranças ficaram levemente feridos. Segundo um policial, os alemães não tinham tradutor, mas disseram que os guarda-costas de Massood lhes haviam apontado as armas. Em outro incidente, soldados alemães dispararam acidentalmente suas metralhadoras contra um caminhão da TV afegã perto do local da Loya Jirga, causando uma enorme confusão diante do Hotel Intercontinental. As portas do hotel foram fechadas e funcionários da ONU e de outras organizações ficaram presos no edifício. O caminhão da TV ficou com cinco ou seis furos de bala mas ninguém ficou ferido.