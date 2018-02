África: 11 milhões de pessoas passam fome no Sahel

Robert Piper, coordenador de ajuda humanitária da ONU para o Sahel, disse hoje que os nove países da região enfrentam dificuldades para se recuperar da seca do ano passado, apesar das projeções de mais chuvas e melhores colheitas para este ano.

Piper salientou que períodos de seca têm sido cada vez mais recorrentes no Sahel, uma faixa limítrofe ao sul do Deserto do Saara que se estende do Oceano Atlântico até o Mar Vermelho, o que dificulta a recuperação de agricultores e da população em geral.

Em entrevista coletiva, Piper afirmou que a ONU lançou um apelo por US$ 1,7 bilhão para ajudar o Sahel em 2013, mas até agora apenas 36% do montante foi doado. Fonte: Associated Press.