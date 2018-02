África do Sul celebra 20 anos da libertação de Mandela

A multidão admirou a estátua de 3 metros, erguida na prisão em 2008, representando os primeiros passos de Mandela como um homem livre. Exatos 20 anos depois, o ex-presidente chegou andando a Victor Verster, de mãos dadas com sua então mulher, Winnie, com o punho erguido, sorridente porém decidido.

"Nós sabíamos que a liberdade dele significava que nossa liberdade também tinha chegado", disse Cyril Ramaphosa, um líder do Congresso Nacional Africano (CNA), partido de Mandela. Ramaphosa liderou um comitê de boas-vindas para Mandela, em 1990.

Quatro anos após a libertação, os sul-africanos realizaram sua primeira eleição com a participação dos negros, elegendo Mandela presidente. Ele deixou o cargo após um mandato de cinco anos, ajudando a enraizar a democracia na África do Sul, em um continente onde os políticos em geral se mantêm no poder por meio de fraudes e da violência.

Mandela também é adorado no país por sua atuação em prol da reconciliação racial, garantindo uma transição pacífica, evitando a ocorrência na África do Sul dos períodos de caos e destruição das guerras anticoloniais no continente.

Desde 1994, o CNA reduziu o número de pessoas vivendo na pobreza, construiu casas e ampliou o fornecimento de água, eletricidade e a presença de negros nas escolas, ajudando a superar a política segregacionista do Apartheid do regime anterior. Permanecem, porém, muitos problemas, o que causa impaciência em uma nação onde o fosso entre ricos e pobres é enorme.

Mandela, que fará 92 anos em julho, retirou-se em grande parte da vida pública. Apesar disso, ele deve estar hoje no Parlamento, quando o presidente Jacob Zuma fará seu discurso sobre o estado da nação, marcado para coincidir com o aniversário da libertação do ex-líder.