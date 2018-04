África do Sul combate criminalidade em antecipação à Copa

A polícia sul-africana intensificou seus treinamentos para garantir a segurança durante a Copa do Mundo em junho.

O país tem altos índices de criminalidade e uma empresa britânica lançou um colete antifacadas com a bandeira inglesa para oferecer aos torcedores mais temerosos.

Mas as autoridades do país garantem que tudo correrá bem. Jackson Mthembu, porta-voz do Congresso Nacional Africano (CNA), diz que deseja "calar a boca" dos que sugerem que a África não tem condições de realizar um Mundial. Ele considera essa visão "racista".

Torcedores britânicos que visitaram a África do Sul recentemente para um torneio de críquete, um esporte popular na comunidade de países de língua inglesa, dizem que o número de incidentes enfrentados não foi grande.

o chefe da torcida inglesa "Barmy Army", Paul Burnham, recomenda que se leve pouco dinheiro no bolso, um celular velho e barato e que jamais se resista a um assalto. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.