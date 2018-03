África do Sul descarta intervir na crise do Zimbábue

O presidente da África do Sul, Thabo Mbeki, descartou intervir na crise política do Zimbábue, afirmando que somente os zimbabuanos podem resolver o impasse eleitoral. O chefe de governo discursou na emissora estatal sul-africana na terça-feira, 1, após a cúpula da União Africana (UA), que adotou uma resolução em que pede um governo de união no Zimbábue e confirmou Mbeki como mediador entre o presidente, Robert Mugabe - que está há 28 anos no poder -, e o líder opositor Morgan Tsvangirai. Veja também: União Africana pede governo de coalizão no Zimbábue Mugabe recusa criação de governo de coalizão com opositores Tsvangirai: de líder sindical a inimigo do regime Mugabe: uma história de 3 décadas no poder A União Européia pediu a Mbeki que Tsvangirai lidere qualquer governo de coalizão que seja instalado no Zimbábue. O sul-africano afirmou que está é uma questão para o povo do país. Os líderes africanos mostraram sua "profunda" preocupação com a violência política que atingiu o país e afirmaram que o segundo turno que reelegeu Mugabe para o seu sexto mandato não foi livre nem justo. A resolução adotada pela UA, cobrando a formação do governo de coalizão, foi considerada uma rara intervenção dos governos africanos em uma disputa interna em um país do continente e uma crítica sem precedentes a Mugabe, que venceu a eleição na semana passada como candidato único, depois que Tsvangirai abandonou a disputa. A comunidade internacional pressionou a UA a deslegitimar o resultado da votação no Zimbábue por causa da onda de violência e intimidação promovida por Mugabe. O presidente zimbabuano rebateu as críticas, afirmando que não receberia "lições de democracia" de nenhum país. O governo de Botsuana pediu a suspensão de Mugabe da UA e da Comunidade para o Desenvolvimento da África Austral (SADC), alegando que a participação do líder zimbabuano nas reuniões africanas daria "legitimidade a um processo que não poderia ser considerado legítimo". O porta-voz de Mugabe, George Charamba, defendeu na terça a reeleição do presidente e disse que os críticos do regime de Mugabe deveriam "se danar mil vezes". Charamba também rejeitou a idéia de um governo de poder compartilhado com Tsvangirai. O partido opositor também rejeitou a idéia e negou que a saída de Tsvangirai da embaixada holandesa, na terça, em Harare - onde estava refugiado desde o dia 22 - tenha relação com o processo de negociações para solucionar a crise no Zimbábue.