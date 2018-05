África do Sul é convidada para o Bric

JOHANNESBURGO - O BRIC, grupo formado por Brasil, Rússia, Índia e China, convidou formalmente a África do Sul nesta sexta-feira, 24, a se juntar como membro de pleno direito para trabalhar conjuntamente no desenvolvimento destes países.

A ministra de Relações Internacionais sul-africana, Maite Nkoana Mashabane, informou nesta sexta-feira em Johannesburgo que na quinta-feira o titular de Assuntos Exteriores da China, Yang Jiechi, convidou seu país a unir-se ao Bric. O grupo passaria a se chamar Brics após a anexação da África do Sul.

O responsável da diplomacia da China, que ocupa a Presidência rotatória do Bric, também indicou que o presidente da China, Hu Jintao, enviou uma carta a seu colega sul-africano, Jacob Zuma, na qual o convida para a Terceira Cúpula do Bric.

Yang, segundo a ministra sul-africana, assinalou que a "China acredita que a adesão da África do Sul promoverá o desenvolvimento dos países do Bric e melhorará a cooperação entre as economias de seus mercados emergentes".

Maite agradeceu a Yang o convite, que segue a um pedido realizado no ano passado pela África do Sul para se unir ao grupo.

Com este grupo, a África do Sul espera trabalhar com outras economias emergentes na reestruturação da arquitetura política, econômica e financeira global, para conseguir uma influência mais equitativa e equilibrada no mundo, que "descanse no pilar fundamental do multilateralismo", disse Nkoana Mashabane.

"A África do Sul e os Estados-membros do Bric vão continuar colaborando estreitamente em outros foros e organizações internacionais", ressaltou a ministra.