África do Sul inicia produção de genérico contra a aids Uma companhia farmacêutica sul-africana iniciou a fabricação do genérico de um dos principais medicamentos contra a aids. O anúncio, feito pela Aspen Pharmacare, é considerado um importante passo no esforço para se fornecer um coquetel barato de drogas para os cerca de 28 milhões de africanos infectados com o HIV. A companhia lançou a droga Aspen-Stavudine, uma versão do Zerit, da Bristol-Myers Squibb, durante uma entrevista coletiva, afirmando que ela já está disponível. Segundo o acordo de produção, a Aspen poderá comercializar o remédio tanto para consumidores privados como públicos em todo o continente africano, informou Stephen Saad, presidente da companhia.