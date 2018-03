África do Sul lança novo selo em homenagem a Nelson Mandela A África do Sul lançou nesta terça-feira uma nova série de selos em comemoração ao 90o aniversário do ex-presidente Nelson Mandela,. Na semana passada, o Banco Central sul-africano lançou uma moeda de cinco rands (0,65 dólar) com o rosto sorridente do ícone antiapartheid, também como homenagem pela comemoração. Um selo antigo, lançado quando Mandela assumiu a Presidência da África do Sul, em 1994, continua a ser um dos selos mais vendidos na história do país. (Reportagem de Phakamisa Ndzamela)