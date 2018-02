África do Sul: Mandela se recupera 'muito bem', diz neto O ex-presidente da África do Sul Nelson Mandela está se recuperando bem da infecção pulmonar que o mantém internado, há uma semana, em Pretória, disse neste sábado (15) seu neto Mandla Mandela, de acordo com informações da Sky News. Mandla afirmou que Mandela "parecia bem" quando visitou o líder antiapartheid.