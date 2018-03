África do Sul nega impasse em negociações do Zimbábue

O presidente sul-africano Thabo Mbeki negou nesta terça-feira, 29, que as negociações entre o partido do presidente do Zimbábue, Robert Mugabe, e a oposição tenham chegado num impasse e afirmou que as conversas seguem "muito bem", apesar de um breve recesso. Um oficial opositor do Movimento para a Mudança Democrática (MDC, sigla em inglês) disse na segunda-feira que o diálogo pela formação de um governo compartilhado teria chegado a um impasse, já que os governistas do Zanu-PF recusaram-se a abrir mão da Presidência, como a oposição exige, e ofereceu ceder apenas a Vice-presidência. "Os representantes estão negociando. Como vocês sabem, eles estão se encontrando aqui (na África do Sul) por muitos dias e o continuam fazendo. As conversas estão muito bem", disse Mbeki aos repórteres em Pretória. O presidente admitiu, porém que os negociadores estão em recesso por alguns dias para retornar ao Zimbábue, onde consultarão os partidos. O partido de Mugabe e duas facções do MDC deram início a negociações mediadas pela África do Sul a fim de criar um governo de unidade nacional capaz de superar o impasse em torno da vitória de Mugabe no segundo turno da eleições, no dia 27 de janeiro. A oposição diz que 120 de seus simpatizantes foram mortos e que muitos outros foram torturados ou espancados desde o primeiro turno das eleições, no dia 29 de março, que Tsvangirai venceu, mas no qual não conseguiu conquistar um número suficiente de votos para evitar um segundo turno. Mugabe culpa a oposição pela onda de violência. "Eles continuarão as negociações. Eles ainda não concluíram as conversas e elas serão adiadas brevemente por alguns dias, porque os representantes querem ir para Harare e consultar os seu líderes. Então eles voltarão no final da semana", detalhou Mbeki. Matéria atualizada às 12h35.