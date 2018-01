África do Sul: polícia entra em confronto com grevistas A polícia da África do Sul usou bombas de efeito moral e balas de borracha nesta terça-feira para dispersar cerca de 3 mil "violentos" mineradores grevistas que se aglomeravam no acesso à mina de Khuseleka, da Anglo American Platinum. O incidente marca o primeiro caso de grande agitação na greve do setor, que entra em sua segunda semana.