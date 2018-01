África do Sul quer investigação sobre saída de Aristide A África do Sul engrossou hoje um coro pedindo uma investigação independente internacional sobre as circunstâncias envolvendo a partida do presidente Jean-Bertrand Aristide do Haiti. "A sugestão de que o presidente Aristide pode ter sido forçado a deixar o cargo, se verdadeira, terá sérias consequências e ramificações para o respeito do império da lei e da democracia em todo o mundo", afirmou num comunicado a ministra do Exterior Nkosazana Dlamini-Zuma. Aristide voou para o exílio na África num jato providenciado pelos Estados Unidos no momento em que rebeldes se aproximavam da capital no domingo. Quando desembarcou na República Centro Africana, ele denunciou que tropas dos EUA o forçaram a abandonar o país. A administração Bush nega as acusações de Aristide. Mas a Comunidade Caribenha (CARICOM), de 14 nações, afirmou na quarta-feira que as circunstâncias envolvendo sua partida eram suspeitas e que elas deveriam ser investigadas por um órgão independente como as Nações Unidas. Zuma, em visita oficial à Índia, concordou com o pedido. "A África do Sul está pronta para apoiar todos os esforços da CARICOM para ajudar a levar a estabilidade e a segurança ao Haiti", disse ela no comunicado emitido em Pretória.