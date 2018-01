África do Sul será o país do exilado ex-presidente Aristide A África do Sul será o país de exílio do ex-presidente haitiano Jean-Bertrand Aristide, segundo revelaram hoje fontes do governo jamaicano. Segundo esses funcionários, Aristide viajará depois das eleições gerais de 14 de abril, porque o governo do presidente Thabo Mbeki considera que sua presença provoca ?perturbação política?. A África do Sul ainda não confirmou oficialmente se receberá Aristide. A oposição sul-africana já disse que o governo não deve apoiar o presidente deposto, antes considerado um campeão da democracia mas agora acusado de corrupção e violência contra opositores. Mbeki foi um dos poucos mandatários estrangeiros que participou dos festejos do bicentenário da independência haitiana este ano e sabe-se que mantém boas relações com o haitiano. Semanas atrás, a União Africana, de 53 nações criticou a ?maneira inconstitucional? pela qual Aristide foi deposto e exortou seus membros a ajudá-lo. A UA prometeu ?pleno apoio ao país que lhe outorgue asilo.? Mas muitos países mostram-se hesitantes em receber o presidente deposto por temor das conseqüências políticas de sua acusação de que os Estados Unidos o obrigaram a renunciar, quando os rebeldes ameaçavam atacar Porto Príncipe. Os americanos dizem que intervieram a pedido de Aristide e que provavelmente salvaram sua vida, quando o enviaram num avião alugado à remota República Centroafricana. Aristide insiste em que foi seqüestrado e não lhe disseram para onde o mandavam.