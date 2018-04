África do Sul teme confronto em funeral de líder radical Todas as atenções da África do Sul estão voltadas para Ventensdorp, vilarejo de 2 mil habitantes no norte do país, onde hoje será enterrado Eugene Terreblanche, líder supremacista branco assassinado no sábado. Autoridades enviaram para a região, ontem, um reforço policial, ambulâncias e bombeiros. A Cosatu, maior central sindical sul-africana, convocou uma manifestação no local. "Não estou autorizada a dizer quantos policiais foram destacados, mas estamos preparados para tudo", disse Adele Myburgh, porta-voz da polícia.