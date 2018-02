África do Sul tenta conter ataques contra imigrantes A polícia sul-africana e o partido governista CNA ampliaram nesta terça-feira seus esforços para controlar a onda de violência contra imigrantes que já matou 24 pessoas e fez milhares de estrangeiros buscarem refúgio em albergues. A polícia tenta há mais de uma semana controlar os ataques contra os estrangeiros, que são acusados por moradores de bairros pobres de tirarem empregos dos nativos e cometerem crimes. A imprensa disse que mais duas pessoas foram mortas durante a madrugada de terça-feira. Há casos de pessoas queimadas vivas, de mulheres estupradas e de saques a lojas e residências. Mais de 200 pessoas foram detidas desde o início dos distúrbios, no dia 11, no bairro de Alexandra. O CNA (Congresso Nacional Africano) disse ter enviado funcionários para fazer um apelo por calma nos bairros mais turbulentos, e que depois disso a situação está sendo controlada. A polícia também ampliou sua presença nos lugares mais violentos. "Muita gente do CNA está no terreno e as coisas estão se acalmando", disse Jesse Duarte, porta-voz do partido, a uma rádio local. A África do Sul também vem sendo sacudida por uma crise energética, pela inflação e pela insatisfação dos pobres em relação a um suposto viés do presidente Thabo Mbeki em favor do empresariado. Estima-se que 10 por cento dos 50 milhões de habitantes da África do Sul sejam estrangeiros -- normalmente pessoas de países ainda mais pobres, atraídas pelo trabalho em minas, fazendas e casas, e pelo fato de o país ter uma das políticas mais liberais do mundo na recepção a imigrantes e refugiados. O maior grupo -- fala-se em 3 milhões -- é de pessoas que fugiram da crise econômica no vizinho Zimbábue. A turbulência política no país, resultado de um impasse eleitoral que se arrasta desde março, dá pouco incentivo para um retorno. Críticos do governo dizem que o tratamento tolerante que Mbeki dispensa ao governo do Zimbábue contribui para o prolongamento da crise política. Os imigrantes dizem que, ao invés de serem bandidos, são vítimas habituais da criminalidade. Milhares deles se refugiaram em delegacias, igrejas e prédios públicos, segundo entidades de direitos humanos. Mbeki e o presidente do CNA, Jacob Zuma, pediram o fim dos ataques, que contradizem a imagem de tolerância habitualmente atribuída à África do Sul. O país espera receber 500 mil visitantes para a Copa do Mundo de 2010. A violência indica uma crescente frustração entre os sul-africanos pobres que se vêem excluídos das políticas públicas destinadas a atrair investimentos externos. "Uma administração ruim e ineficaz criou um reservatório de expectativas não atendidas que explodiram em Alexandra e agora se espalharam para várias outras áreas", disse nota divulgada na terça-feira pelo Instituto Sul-Africano das Relações Raciais. O tesoureiro-geral do CNA, Mathers Phosa, propôs no fim de semana a convocação de eleições antecipadas para encerrar o governo de Mbeki, que termina em 2009. No ano passado, Mbeki foi destronado da liderança partidária por Zuma, agora visto como favorito para ser o próximo presidente do país.