África é a catástrofe econômica do século, diz relatório Relatório do Fórum Econômico Mundial declara que a estagnação econômica da África foi a maior tragédia econômica do século 20. Segundo o documento, em 1970 a África abrigava 10% dos pobres do mundo. Em 2000, a taxa era de quase 50%. O crescimento econômico foi tão reduzido que a maioria dos países ao sul do Saara estão em condições piores do que na época em que se tornaram independentes. O relatório, assinado por Elsa V. Artadi, da Universidade Harvard, e Xavier Sala-i-Martin de Columbia, atribui o fracasso africano a conflitos militares, corrupção, desprezo pela lei, políticas fiscais indisciplinadas, infra-estrutura precária e baixo investimento. ?Não deve haver dúvida de que o maior desastre econômico do século 20 é a performance deprimente do crescimento no continente africano?, escreveram. A renda per-capita na África subsaariana, hoje, está US$ 200 abaixo do nível de 1974. Isso representa queda de 11% ao longo de 25 anos nos quais o restante do mundo cresceu, em média, 2% ao ano. ?A África já era extremamente pobre em 1974?, ressaltam os autores.