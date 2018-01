Afunda navio que levava suprimentos à Libéria Um navio da Ong World Vision afundou em meio a uma tempestade quando se dirigia à Libéria levando suprimentos. Toda carga foi perdida, mas as 22 pessoas que iam a bordo se salvaram, disse a agência de ajuda nesta segunda-feira. O barco, que levava US$ 86 mil em suprimentos, naufragou entre a noite de domingo e a manhã desta segunda-feira ao largo da costa da vizinha Serra Leoa, onde havia fundeado à espera da abertura do porto de Monróvia, disse Dan Kelly, o porta-voz da Ong na capital da Libéria. Os 22 membros da tripulação do barco conseguiram salvar-se nadando, disse Kelly. ?Eles usaram seus coletes salva-vidas e nadaram em direção à praia?, explicou. O navio, um dos primeiros a levar ajuda ao país oeste-africano castigado pela guerra, estava a cerca de 10 km da costa quando afundou. A World Vision é uma organização de ajuda baseada nos EUA, onde haviam sido recolhidos os donativos.