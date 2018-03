Agência afegã diz que bomba caiu perto de hospital A agência de notícias afegã Imprensa Islâmica disse, no Paquistão, que forças americanas atacaram alvos ao redor das cidades de Cabul, Mazar-e-Sharif e Kandahar. A agência, uma empresa privada com conexões com o Taleban, disse que entre os alvos de Cabul havia um aeroporto e uma colina onde se localizava um transmissor de televisão. A agência disse que uma bomba caiu perto de um hospital feminino de 400 leitos, em Cabul, mas não citou danos ou feridos. Ainda segundo a Imprensa Islâmica, o grupo oposicionista afegão Aliança do Norte lançou hoje um grande ataque contra o Taleban em Dara-e-Suf, na província de Samangan. Leia o especial