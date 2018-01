Agência afegã diz que mulá aceita sair de Kandahar O mulá Mohammed Omar, comandante supremo da milícia Talebã, concordou em deixar seu quartel-general em Kandahar em 24 horas e entregar o controle da cidade a dois líderes do Pashtu, segundo noticiou a Imprensa Islâmica Afegã, agência com sede no Paquistão. Segundo a agência, Omar concordou em sair da cidade e se abrigar nas montanhas após discussões profundas com amigos próximos e comandantes da milícia. O controle da cidade passaria para o mulá Naqibullah e Haji Bashar, dois ex-comandantes das forças de resistência afegãs na guerra contra os soviéticos. Os dois não são membros da milícia Talebã. Bashar tem ligações próximas com Yunus Khalis, um líder Pashtu que assumiu esta semana o controle de Jalalabad. As informações são da agência Dow Jones. Leia o especial