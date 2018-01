Agência alerta sobre o risco de inundações de material vulcânico na Indonésia

BALI - Os fluxos de lava fria, também conhecidos como lahar, deverão aumentar em meio a uma erupção do Monte Agung na ilha turística de Indonésia, em Bali, segundo uma agência de monitoramento de desastres nesta segunda-feira, 27, depois do maior nível de alerta sobre a atividade do vulcão.

"Cuidado com as inundações de lahar (lava fria) em torno do Monte Agung", postou no Twitter o porta-voz da agência, Sutopo Purwo Nugroho.

"As enchentes de lahar já ocorreram em vários lugares nas encostas", acrescentou, referindo-se às expectativas de aumento das chuvas na atual estação úmida. Ele pediu às pessoas que evitassem as áreas próximas aos rios. /REUTERS