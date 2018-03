Agência da ONU faz nova tentativa de retomar investigação no Irã

VIENA - A agência nuclear da ONU fará na próxima sexta-feira uma nova reunião com o Irã para tentar responder dúvidas sobre o programa nuclear do país, mais de dois meses depois do fracasso de uma tentativa anterior.

Veja também:

Irã apresenta atualizações de mísseis e outras armas

EUA ainda creem que Irã não está perto da bomba atômica

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Em uma curta nota divulgada nesta terça-feira, 21, a Agência Internacional de Energia Nuclear (AIEA) confirmou a reunião, a ser realizada na Embaixada do Irã em Viena, conforme diplomatas haviam antecipado à Reuters.

Dias depois, a AIEA vai divulgar seu novo relatório trimestral sobre o programa nuclear iraniano, que os EUA e seus aliados suspeitam estar voltado para o desenvolvimento de armas. Teerã insiste no caráter pacífico das suas atividades, argumentando que seu objetivo é apenas gerar eletricidade com fins civis.

A reunião pode representar uma última chance para o Irã influenciar no conteúdo do relatório, caso ofereça concessões para o acesso de inspetores da ONU a instalações, funcionários e documentos. Diplomatas ocidentais, no entanto, duvidam de alguma solução imediata para o impasse.