Agência da ONU pede que Brasil permita inspeção nuclear A Agência Internacional de Energia Atômica (AIEA), órgão da ONU responsável pela fiscalização de atividades nucleares, pediu que o Brasil permita inspeções em suas instalações. ?A AIEA encoraja o Brasil, assim como todos os demais países com ciclos sofisticados de combustível nuclear, a assinar e pôr em vigor o Protocolo Adicional, que dá à agência a autoridade de que necessita para garantir o uso pacífico? da tecnologia, disse a porta-voz Melissa Fleming em Viena, Áustria. A preocupação com a segurança nuclear no Brasil ganha impulso conforme o país se prepara para começar a enriquecer urânio, em meados de 2004. O governo brasileiro diz que suas instalações nucleares estão abertas à inspeção, mas o País não constava da lista divulgada pela AIEA em 18 de dezembro, com as nações que haviam assinado o Protocolo Adicional.