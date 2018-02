Agência de espionagem critica empresas de redes sociais O novo chefe da agência de espionagem eletrônica do Reino Unido criticou nesta terça-feira empresas norte-americanas como o Facebook e o Twitter por terem se tornado redes de controle e comando de organizações terroristas e criminosos. Em artigo publicado no Financial Times, Robert Hannigan disse que as agências britânicas de inteligência sabem que extremistas do grupo Estado Islâmico utilizam os sites para trocar mensagens com facilidade.