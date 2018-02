Agência de turismo cobra R$ 60.000 de ex-reféns japoneses Uma agência de turismo enviou a três japoneses que foram seqüestrados no Iraque uma conta total de 2 37 milhões de ienes (equivalente a cerca US$ 60.000) pela viagem de volta do Oriente Médio e outras despesas, anunciou nesta segunda-feira o Ministério das Relações Exteriores do Japão. O governo sabe sobre a cobrança apresentada pela agência de viagens e acredita que a conta deve ser paga pessoalmente pelos ex-reféns e seus familiares, disse uma fonte da chancelaria japonesa sob condição de anonimato. Os agentes humanitários Noriaki Imai, de 18 anos, e Nahoko Takato, de 34, e o fotógrafo Soichiro Koriyama, de 32, retornaram ao Japão na semana passada e foram recebidos com críticas de que foram irresponsáveis, pois o governo advertiu a eles que ficassem longe do Iraque.