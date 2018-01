Agência do governo Trump prende 21 em inspeção surpresa contra imigrantes ilegais

WASHINGTON - Uma operação da Agência de Imigração e Fronteiras do governo americano (ICE, na sigla em inglês) na loja de departamentos 7-Eleven na madrugada desta quartafeira, 10, buscou imigrantes sem autorização para trabalhar. É a maior operação do tipo no governo do presidente Donald Trump, com a inspeção de 98 lojas. Ao menos 21 pessoas foram presas.

+ Juiz bloqueia revogação de programa que protege jovens imigrantes nos EUA

“A operação de hoje envia uma mensagem forte a empresários que empregam mão de obra ilegal nos Estados Unidos. Aplicaremos a lei e os responsáveis serão punidos”, disse o diretor da agência, Thomas D. Homan.

Newsletter Manchetes Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

“Esses empregadores funcionam como um ímã ilegal para imigrantes ilegais. Continuaremos nosso trabalho para proteger empregos de trabalhadores americanos e eliminar vantagens injustas obtidas por empresas que empregam ilegais", acrescentou.

O combate a empresas que empregam imigrantes ilegais era uma das promessas de campanha de Trump. Desde que ele assumiu o mandato, operações do tipo aumentaram 40%.

Nesta manhã, lojas da 7-Eleven foram investigadas em Washington D.C. e 17 Estados. A empresa, que tem 60 mil lojas em todo mundo, não quis se pronunciar.

+ Trump propõe a parlamentares reforma de imigração em duas etapas

Em 2013, agentes federais prenderam nove donos de franquias da 7-Eleven por fraudar identidades de seus funcionários. Os detidos na operação de hoje têm três dias para esclarecer a situação de seus empregados. /WASHINGTON POST