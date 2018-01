Agência do Itaú em Buenos Aires é assaltada Dois assaltantes fizeram reféns durante tentativa de assalto ocorrida no início da tarde de hoje em uma agência do Banco Itaú, situada no bairro de Flores, na capital argentina. A Polícia Federal argentina isolou a rua, interrompendo o tráfego de pessoas e veículos no local. Três reféns ficaram feridos, sendo que um deles é uma mulher grávida que foi atingida por uma bala no braço. As informações são da TV Cronica, que não precisou quantos reféns se encontram na agência. O responsável pela Polícia Federal não quis dar declarações aos jornalistas que estão cobrindo o assalto. Nos últimos dias, com o agravamento da crise político-econômica, tem aumentado a tensão social na Argentina.