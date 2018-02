Agência dos EUA examina críticas a hospital de Dallas A unidade de Dallas do Centro Americano para Cuidados Médicos e Assistência Médica (Centers for Medicare and Medicaid Services) está examinando as alegações feitas pela União Nacional de Enfermeiros segundo as quais o hospital da cidade, ao tratar seu primeiro paciente com Ebola, não tomou as medidas de proteção necessárias, colocando pacientes e funcionários em risco.