Agência Moody's rebaixa em dois níveis a nota da Irlanda A Agência de classificação de risco Moody''s rebaixou nesta sexta-feira em dois níveis a nota da dívida pública da Irlanda, de "Baa1" para "Baa3", e ainda manteve a perspectiva negativa, relegando o país ao nível mais baixo para as nações tomadoras de empréstimos. A Irlanda está agora a apenas um passo de perder o grau de investimento. Pesou para esta decisão da Agência, o panorama fragilizado da economia atual irlandesa e a elevação dos custos provenientes dos empréstimos no exterior e dos consequentes juros do Banco Central Europeu. As informações são da Dow Jones.