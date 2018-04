Agência prevê retomada de quase 100% dos voos da Europa nesta quinta

A agência europeia de controle de segurança aérea, Eurocontrol, divulgou um comunicado no início da tarde desta quarta-feira (horário de Brasília) onde afirma esperar que "quase 100%" de todo o tráfego aéreo no continente seja retomado nesta quinta-feira, uma semana depois do início do caos provocado pela erupção do vulcão na geleira Eyjafjallajoekull, na Islândia.

De acordo com a Eurocontrol, estima-se que aproximadamente 22,5 mil voos ocorram em espaço aéreo europeu nesta quarta-feira, ou seja, cerca de 80% dos voos que ocorreriam em uma quarta-feira normal.

A agência ainda afirmou que quase todo o espaço aéreo do continente está sendo liberado, com restrições ainda em vigor em "áreas limitadas, incluindo aeroportos na Finlândia e partes do norte da Escócia".

Ainda de acordo com a Eurocontrol, o tráfego aéreo transatlântico está voltando ao normal, com 338 voos conseguindo pousar em território europeu nesta quarta-feira.

"Espera-se que quase 100% do tráfego aéreo ocorra na Europa amanhã, quinta-feira, 22 de abril", diz o comunicado.

Impacto econômico

Embora os aeroportos tenham sido reabertos, espera-se que ocorram atrasos nos próximos voos, à medida que as companhias aéreas tentam lidar com o acúmulo causado pelo cancelamento de 95 mil voos nos últimos dias.

A Associação Internacional de Transporte Aéreo (Iata, na sigla em inglês) informou estimar que os seis primeiros dias de caos aéreo na Europa tenham representado um prejuízo da ordem de US$ 1,7 bilhão para as empresas aéreas.

"As receitas perdidas até agora totalizam mais de US$ 1,7 bilhão, apenas para as empresas aéreas. Em seu auge, a crise teve impacto em 29% da aviação global e afetou 1,2 milhão de passageiros por dia", disse o diretor-geral da Iata, Giovanni Bisignani.

"A escala desta crise eclipsou o 11 de Setembro, quando o espaço aéreo dos Estados Unidos ficou fechado por três dias", disse.

Cautela

Enquanto isso, diversas empresas aéreas europeias têm criticado a extensão da proibição dos voos devido à nuvem de cinzas e ameaçam pedir indenizações.

Em uma entrevista à BBC, o secretário de Transportes da Grã-Bretanha, Andrew Adonis, admitiu que talvez as autoridade de segurança aérea podem ter sido "muito cautelosas" em relação à nuvem de cinzas lançada pelo vulcão.

O secretário, no entanto, afirmou que foram necessários alguns dias de testes para que se pudesse determinar se era seguro voar em algumas regiões.

Enquanto isso, o Comissário Europeu de Transportes, Siim Kallas, negou que a União Europeia tenha demorado para atender aos pedidos por reabertura do espaço aéreo, afirmando que vidas estavam em risco no caso.

Em diversas partes do mundo, empresas aéreas começam a organizar voos extras para tentar eliminar o acúmulo de passageiros dos últimos dias.

Em alguns dos principais aeroportos europeus - como os de Paris, Frankfurt e Madri - se formaram longas filas de passageiros tentando embarcar.

De acordo com as autoridades da Islândia, a erupção do vulcão na geleira Eyjafjallajoekull perdeu cerca de 80% de sua intensidade desde o final de semana, mas a situação ainda pode mudar.

Teme-se que a erupção possa colocar em atividade outro vulcão maior, o Katla. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.