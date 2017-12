Agências de notícias confirmam localização de criminoso de guerra bósnio O general bósnio Ratko Mladic, fugitivo acusado de crimes de guerra durante a guerra da Bósnia, (1992-1995) teria sido localizado por autoridades sérvias que negociam sua rendição, disse um oficial de segurança da Sérvia à Associated Press nesta terça-feira. A agência de notícias estatal Tanjug, citando a rede de televisão bósnia BN, reportou que Mladic foi preso e estava "sendo transportado" para uma base aérea americana em Tuzla, leste da Bósnia. Mladic será processado no Tribunal Internacional de Justiça de Haia. O governo sérvio, entretanto, nega os relatórios da prisão de Mladic. Srdjan Djuric, porta-voz do primeiro-ministro Vojislav Kostunica, disse à AP em uma declaração que Mladic não foi preso. Ele chama os relatórios de "manipuladores" para desvirtuar as investigações do governo. A Sérvia está sob intensa pressão da União Européia e dos EUA para capturar Mladic, que foi acusado por crimes de guerra. Segundo a UE e os EUA, o general seria o responsável por ordenar o massacre de 8 mil muçulmanos em Srebrenica e pelo cerco da capital bósnia, Sarajevo, entre 1992 e 1995. Oficiais da UE deram até o final de fevereiro para a Sérvia capturar Mladic e entregá-lo ao tribunal de Haya, caso contrário ameaça cortar parcerias. A agência de notícias Beta reportou que "uma operação está em processo de localizar" Mladic. A agência, localizada em Belgrado, não informou sua fonte. Não há confirmação oficial da operação. A promotoria do tribunal de crimes de guerra de Haya, no entanto, contradisse a imprensa sérvia, afirmando não ter informações sobre a suposta prisão de Mladic. "Não temos informações de que algo especial ocorreu hoje. Nós dissemos nos últimos dez dias que a prisão poderá ser feita em pouco tempo", disse Florence Hartmann. Mladic está entre os maiores fugitivos do tribunal.