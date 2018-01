Agências de turismo européias apavoradas com ataques terroristas Os ataques realizados hoje no Quênia deixaram as a agências de viagem da Europa apavoradas com as repercussões do terrorismo para o turismo. Trata-se do terceiro ataque terrorista ao turismo em um ano. Os demais atos ocorreram na Tunísia, no começo de 2002, e em Bali, há poucas semanas. As agências de viagem seguem a recomendação dos governos europeus sobre os locais que devem ser evitados e orientam seus clientes sobre os riscos que correm. A Indonésia, por exemplo, entrou na lista de países que ainda apresentam riscos de atentado depois dos ataques a uma discoteca de Bali e que deixou mais de 200 mortos. Com os ataques de hoje, turistas que já haviam comprado pacotes para o Quênia, um dos principais destinos dos turistas europeus para a África, correram para suas agências para saber se ainda era seguro viajar ao país. "Damos a informação que de fato houve um atentado no Quênia e passamos a recomendação oficial de que ainda há potenciais riscos aos turistas. Quem deve tomar a decisão final, porém, são os turistas", explica uma gerente de uma agência em Genebra. Os países que são colocados na lista dos locais perigosos já estão se mobilizando para evitar que o turismo despenque em suas regiões. Os governos do Sudeste Asiático, por exemplo, estão enviando cartas à UE para pressionar Bruxelas a não incluí-los na lista dos destinos perigosos. O que os países pedem é que o turismo não seja mais um refém do terrorismo. O assunto chegou até mesmo a estremecer as sólidas relações entre os Estados Unidos e o Canadá. Há um mês, o governo do Canadá emitiu uma orientação de que viajar para os Estados Unidos era perigoso, o que gerou grande irritação da Casa Branca.