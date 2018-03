Agenda prevê cessar-fogo antes de acordo final

O ex-vice-presidente da Colômbia Francisco Santos, primo do presidente Juan Manuel Santos, que pertence à corrente política que mais se opõe às atuais políticas do governo, divulgou os primeiros detalhes da agenda revelados no país ontem, na rádio RCN, confirmando que, após o encontro na Noruega, as negociações - que terão colaboração ainda de Cuba, Venezuela e Chile - continuarão em Havana.

O presidente Santos admitiu ontem a dificuldade para firmar um acordo de paz. "O governo, por mais que seja difícil, quer buscar a paz em vez de estimular a guerra", disse. O senador colombiano Juan Fernando Cristo Bustos, do Partido Liberal, pediu que vítimas do conflito participem dos diálogos. / AFP