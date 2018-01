Agente acusa FBI de poupar esforços para evitar 11 de setembro Com o feriado nacional em homenagem aos mortos nas guerras, marcado por atos patrióticos em memória das vítimas de 11 de setembro, a publicação de um memorando interno do FBI pela revista Time, nesta segunda-feira, revelou que agentes da polícia federal americana contestam a tese de seus superiores e da própria Casa Branca, segundo a qual não havia como prever ou conter os ataques terroristas que destruíram o World Trade Center e uma parte do Pentágono, matando 3 mil pessoas. Segundo Coleen Rowley, agente e supervisora jurídica do FBI em Minneapolis, "a descoberta de outros pilotos terroristas antes de 11 de setembro poderia ter limitado os ataques e a perda de vidas resultante, se o comando da polícia federal dos EUA não tivesse ignorado alertas enviados por suas representações em Arizona e Minnesota, em julho e agosto do ano passado. Em vez disso, ela sustenta que os chefes do FBI em Washington trabalharam "de forma consistente e quase que deliberada para frustar os esforços dos agentes do FBI em Minneapolis", ignorando informações e repreendendo agentes quando eles buscaram a cooperação da CIA, numa desesperada tentativa de aprofundar as investigações sobre Zacarias Moussaoui. Um franco-marroquino que freqüentou uma escola de pilotagem em Minneapolis, Moussaoui foi preso dias depois dos ataques de 11 de setembro e indiciado como "o vigésimo seqüestrador". A acusação consta de um longo e detalhado memorando que Rowley enviou ao diretor do FBI, Robert Mueller, na terça-feira passada, depois que ele defendeu as decisões da alta hierarquia da polícia federal em relação ao tratamento de informações que poderiam ter levado à descoberta do complô terrorista ou, pelo menos, de alguns dos 19 seqüestradores que participaram dos atentados. Em julho, a representação do FBI em Arizona havia alertado seus chefes em Washington sobre possíveis ligações entre o alto número de jovens oriundos do Oriente Médio matriculados em escolas de instrução de vôo no estado e Osama bin Laden, e sugerido uma investigação em nível nacional. O alerta ficou na gaveta. Antes de enviar a carta a Mueller, na semana passada, Rowley invocou os benefícios de uma lei que protege funcionários federais dispostos a revelar irregularidades no governo e fazer acusações contra seus chefes. Se o vazamento da informação sobre a existência do memorando de Rowley a Mueller, na semana passada, já havia deixado patente a tensão dentro do FBI, a publicação do documento pela Time - extirpado apenas de algumas partes que a revista julgou sensíveis para a segurança nacional - transformou as falhas da polícia federal numa crise política que pode levar às primeiras baixas na alta hierarquia da administração. O colunista conservador William Safire, do New York Times, acusou Mueller hoje de ter carimbado o memorando de Rowley como "classificado", numa vã tentativa de evitar sua distribuição, porque "está tentando proteger seu próprio traseiro por ter enganado o público e falhado em informar o presidente (sobre os alertas) durante oito meses". A acusação é particularmente revelante porque transforma em alvo não apenas Mueller, que assumiu o FBI uma semana antes dos ataques, mas também seu superior, o secretário de Justiça, John Ashcroft, que foi informado sobre os alertas do FBI de Minneapolis e Phoenix dias depois dos ataques e manteve o presidente George W. Bush no escuro até duas semanas atrás - quando a rede CBS noticiou que a CIA informou Bush no dia 6 de agosto sobre possível plano de Bin Laden para seqüestrar aviões nos EUA. Na semana passada, Dan Rather, o âncora da CBS, informou que Ashcroft deixou de usar avião comercial algumas semanas antes do 11 de setembro, por motivos de segurança. O Departamento de Justiça emitiu uma nota para rejeitar a grave implicação da notícia. Paralelamente, outras informações que vieram à tona nos últimos dias contestam a tese da administração de que ninguém poderia ter previsto ou imaginado os ataques, na forma como ocorreram. Na verdade, o Serviço Federal de Pesquisa da Biblioteca do Congresso previu os ataques exatamente como aconteceram, numa análise de 13 páginas publicada no final da administração Clinton. Um outro indício de que o cenário da tragédia de 11 de setembro era conhecido dos serviços de segurança americanos pode ser encontrado numa reportagem de 1998 da revista Time, na qual a repórter Elaine Shannon escreveu, com base em informações de "fontes de inteligência", que Osama bin Laden "poderia estar planejando seu mais ousado ato: um ataque contra Washington ou, possivelmente, Nova York".