Agente das forças especiais iraquianas morre em atentado Um agente das forças especiais iraquianas morreu hoje em um ataque suicida contra um posto de controle de estradas em Zayuna, a leste de Bagdá, informaram fontes policiais. O suicida dirigia um carro-bomba que investiu contra o controle estabelecido pelos "magauir", a força de elite do Ministério do Interior iraquiano. O atentado deixou, além disso, três feridos entre os agentes iraquianos, acrescentaram as fontes.