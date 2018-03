Agente de origem árabe processa o FBI por racismo Um agente de alto escalão do FBI está processando a polícia federal americana, acusando o bureau de racismo, ao isolá-lo das investigações sobre os atnetados de 11 de setembro de 2001. O processo descreve Bassem Youssef como o único agente qualificado para conduzir testes de detector de mentiras em língua árabe, e com contatos importantes do Oriente Médio. Não obstante, ele alega ter sido excluído de todas as apurações de importância relacionadas ao seqüestro de aviões e ataques de 11 de setembro.