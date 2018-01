Agente do FBI detido é da Opus Dei, diz jornal O agente do FBI Robert Philip Hanssen, detido sob a acusação de ter espionado a favor de Moscou durante 15 anos, é membro, ao lado de sua mulher, da Opus Dei, a mais fechada e conservadora das organizações católicas, revelou hoje o jornal The Washington Post, citando informações dadas por alguns amigos do casal. Hanssen, de 56 anos, dos quais 27 a serviço do FBI, foi detido no último domingo acusado de espionagem. Esta acusação pode levá-lo a ser condenado à morte. Sua detenção causou surpresa entre os vizinhos de sua casa em Vienna, na Virginia (EUA), que conhecem os Hanssen como um casal "profundamente católico", com seis filhos, presentes todos os domingos à missa na igreja de Santa Catarina de Siena. Segundo as fontes citadas pelo Post, Hanssen e sua mulher Bonnie não se limitavam a freqüentar a paróquia mas também participavam das reuniões da Opus Dei, que conta com milhares de membros nos EUA. Durante os seus 15 anos de espionagem para Moscou, Hanssen teria passado para a KGB - o serviço secreto russo na era soviética - e depois para seu sucessor, o SVR, milhares de páginas de documentos secretos. O FBI está tentando calcular o prejuízo supostamente causado por seu agente à segurança dos EUA ao longo desse tempo. O diretor do FBI, Louis Freeh, considera os danos ao serviço americano de inteligência "excepcionalmente graves". Uma fonte ligada ao FBI, ao descrever o suposto trabalho de espionagem feito por Hanssen, disse que este teria passado aos agentes soviéticos e depois russos 6.000 páginas de documentos - um virtual catálogo de altos altos segredos militares e programas secretos. O secretário da Justiça dos EUA, John Ashcroft, pediu ao ex-diretor da CIA e do FBI William Webster que convoque uma comissão de especialistas para rever os procedimentos de segurança interna do FBI e sugerir mudanças.