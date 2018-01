Agente do Hamas preso filmando ponte nos EUA Um homem apontado como agente do grupo radical palestino Hamas foi preso enquanto fazia imagens em videoteipe da ponta da Baía Chesapeake, informam autoridades. Ismael Selim Elbarasse, que segundo crê a polícia americana mantém laços financeiros com os extremistas palestinos, foi detido como testemunha de um caso de terrorismo em Chicago. Não há nenhuma acusação contra ele por conta da gravação em vídeo. O governador Robert Ehrlich disse que a prisão levou o Estado a designar mais policiais para a defesa da ponte, mas afirmou que ?isso não deve gerar medo. Deve servir para nos lembrar de que há uma guerra em andamento pelo mundo?. A justiça federal dos EUA em Chicago citou Elbarasse como participante de uma conspiração para financiar atividades terroristas em Israel.