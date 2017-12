Agente federal é baleado dentro de tribunal nos EUA A polícia de Detroit, no Estados Unidos, informou que um agente federal norte-americano foi ferido a tiros dentro do Tribunal Federal da cidade. A pessoa que baleou o agente também foi baleada, disse o policial Robert Carlton. A polícia não deu nenhuma informação sobre a causa do tiroteio. O tiroteio aconteceu durante uma audiência sobre o caso de três pessoas presas na cidade em conexão com um homem que estaria sendo investigado pelo FBI. Os dois feridos foram levados a um hospital local.