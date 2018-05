Agente florestal é morta e 2 britânicos são sequestrados em parque mais antigo da África 

GOMA - Uma agente florestal foi morta, e dois turistas britânicos, sequestrados, nesta sexta-feira, 11, em um ataque cometido por agressores não identificados no Parque dos Virunga, no leste da República Democrática do Congo , informou o porta-voz do parque, Joel Wengumala, à agência France-Presse.

"Confirmo que nosso veículo foi atacado. Três pessoas foram levadas, entre elas dois turistas", declarou o diretor da instituição, Emmanuel de Mérode.

Uma fonte do Ministério das Relações Exteriores confirmou o "incidente" e o sequestro de dois britânicos. O porta-voz do parque afirmou que ainda não se sabe a identidade dos agressores.

Em 9 de abril, cinco guardas e um motorista foram assassinados em um ataque protagonizado por invasores não identificados nesse mesmo local.

O Parque Natural Virunga, o mais antigo da África, inclui o Lago Kivu e o vulcão Nyiragongo, entre território congolês e ugandense. Tem 7,8 mil quilômetros quadrados e serve de abrigo para espécies ameaçadas, como o gorila das montanhas.

O parque se estende pela província de Kivu Norte, infestada de grupos armados congoleses, ou estrangeiros. / AFP